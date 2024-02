Cmentarzysko śmieci wszelakich. Jak obecnie prezentuje się ul. Jacka Malczewskiego w Gdańsku?

Ulica Jacka Malczewskiego w Gdańsku miejscami to śmietnisko?

Ulica Jacka Malczewskiego w kilku miejscach to antywizytówka Gdańska. Niektóre jej zakątki nie przynoszą miastu chluby - szczególnie zaśmiecone zakamarki , pełne butelek, starych pluszaków a nawet... rozbitego samochodu . Duża ilość śmieci niepokoi okolicznych mieszkańców. Postanowiliśmy udać się tam na spacer i sprawdzić jak teraz wygląda to miejsce .

Cięcia kosztów dają się we znaki. Śmieci na przystankach Gdańska

Przypomnijmy, że u zbiegu ulic Malczewskiego i Kościelnej na Siedlcach stoi też popiersie patrona ulicy wybitnego polskiego malarza - Jacka Malczewskiego. Odsłonięto je w 2014 roku. Wysokie na ok. siedemdziesiąt centymetrów popiersie to odlew z brązu autorstwa gdańskiego artysty rzeźbiarza Tomasza Radziewicza (autora pomnika Józefa Piłsudskiego we Wrzeszczu).