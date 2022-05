Co będzie na maturze z matematyki 2022? Egzamin z królowej nauk właśnie się rozpoczął. Jak wygląda tegoroczny arkusz maturalny CKE?

Co będzie na maturze z matematyki 2022? Lista zagadnień

Matura z matematyki 2022. Arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi

W tym tekście około godz. 14.00 pojawi się arkusz maturalny z matematyki. Na bieżąco będą publikowane także proponowane odpowiedzi do zadań.

Matura z matematyki 2022 rozpoczęła się 5 maja 2022 o godz. 9.00. Uczniowie na rozwiązanie wszystkich zadań będą mieli 170 minut. Maksymalna liczba punktów, jaką będzie można zdobyć to 45. Jak wygląda arkusz matury z matematyki ? Maturzyści znajdą tam trzy typy zadań:

Zmiana wymagań na maturze 2022. Matematyka

Wymagania maturalne uległy zmianie. Od 2021 roku włącznie egzaminy przeprowadzane są w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie jak to miało miejsce do 2020 roku – podstawę kształcenia ogólnego. W związku z tym zmodyfikowano część wymagań. Oto najważniejsze zmiany w maturze z matematyki 2022 :

Na tę chwilę nie wiadomo, co znajdzie się w arkuszu maturalnym z matematyki. Dobrym pomysłem będzie jednak przejrzenie matur z poprzednich lat i dokładne przeanalizowanie zadań, które się tam znajdują. Zadania maturalne są do siebie bardzo podobne. Warto więc często je rozwiązywać, by nabrać w tym zakresie wprawy. Arkusze maturalne z poprzednich lat znajdują się tutaj. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zagadnień, które trzeba sobie przyswoić przed maturą z matematyki 2022: