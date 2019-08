Co Cię może zabić? Najbardziej niebezpieczne zwierzęta świata - gdzie można je spotkać?

Jakie są najbardziej niebezpieczne zwierzęta świata?

Zgodnie z najnowszymi badaniami, najbardziej niebezpieczne zwierzęta na świecie klasyfikuje się według średniej liczby zgonów, które wywołują w skali roku. Jedno z bardziej aktualnych zestawień pochodzi z 2014 r. i zostało opublikowane na blogu Billa Gatesa. Autor udostępnił grafikę przygotowaną przez Światową Organizację Zdrowia.

Nie dziwi fakt, że najbardziej śmiercionośną grupą zwierząt są owady. Szokująca jest za to kolejna pozycja. Na drugim miejscu znajduje się... człowiek.

Gdzie się nie wybierać na wakacje?

Jak się okazuje, nie ma praktycznie miejsca na ziemi, gdzie nie bylibyśmy narażeni na atak groźnego zwierzęcia. Jadowite węże występują wszędzie - nawet w Polsce! Grunt to dobre zabezpieczenie. Jeśli wybieramy się do Australii, nie kąpmy się w morzu, gdy widzimy znaki informujące o obecności trującej meduzy w wodzie. Zachowanie szczególnej ostrożności to podstawowa zasada. By jednak lepiej przygotować się do ewentualnego spotkania, zobaczcie, jakie zwierzęta są groźne dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia: