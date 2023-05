Co dalej z Mevo 2.0? Data uruchomienia systemu pod znakiem zapytania. Rower metropolitalny na Pomorzu nie wystartuje? | ZDJĘCIA

Z wyjaśnień jednak nie wiele wyniknęło. Obawy związane z zatrzymaniem systemu w Sztokholmie ze względu na mechaniczne wady rowerów - wadliwa rama jednośladów, która pękła na dwie części - miały zostać rozwiane właśnie podczas wtorkowego briefingu.

- Byliśmy zmuszeni do zawieszenia funkcjonowania systemu 2 maja. Powodem tej decyzji było bezpieczeństwo użytkowników. Jest ono priorytetem firmy - mówił Jordi Cabañas, CEO City Bike Global. - Mimo że rowery posiadają certyfikaty dla rowerów miejskich to w ciągu ostatnich tygodni pojawiły się problemy związane z pęknięciami ram rowerowych. Oczywiście poinformowaliśmy dostawcę włoskiego dostawcę rowerów i uruchomiliśmy własne śledztwo ws. tych pojazdów. (...) Obecnie współpracujemy intensywnie zarówno z dostawcą rowerów, jak i miastem Sztokholm, aby jak najszybciej wznowić system. Nie mamy niestety jeszcze odpowiedzi na pytanie, jak długo będzie to trwać. Firma poinformowała OMGGS o tej kwestii i wspólnie szukamy rozwiązania, by jak najszybciej uruchomić system Mevo - dodał.