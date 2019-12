Co dalej z planowaną trasą tramwajową Nowa Politechniczna? Na decyzję środowiskową Gdańsk czeka już...trzy lata

Na decyzję środowiskową w sprawie trasy Gdańsk Południe-Wrzeszcz, znanej także jako Nowa Politechniczna, władze stolicy Pomorza czekają już niemal trzy lata. Jak informowaliśmy na początku miesiąca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wysłała ponaglenie w sprawie tej inwestycji do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W ostatnich dniach gdańscy urzędnicy, by przyspieszyć jeszcze formalności, wycofali nawet z RDOŚ jeden z dwóch złożonych wariantów przebiegu trasy ulicą Do Studzienki.

Temat trasy GP-W, która ma być w przyszłości kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego łączącego tzw. górny z dolnym tarasem miasta, rozgrzał opinię publiczną w 2016 roku. Wówczas prowadzone były dyskusje publiczne nt. rozważanych wariantów jej przebiegu. Kontrowersji na tych spotkaniach było mnóstwo, szeroko je opisywaliśmy:

W ostatnim czasie o GP-W znów zrobiło się głośno i wszystko wskazuje na to, że jeszcze do końca roku wreszcie na temat przyszłości tej inwestycji będzie wiadomo coś więcej. Nowa Bulońska Północna w Gdańsku. Estakada wenecka - wyjątkowy obiekt inżynieryjny rośnie w oczach [zdjęcia]

Przypomnijmy - blisko trzy lata temu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska złożyła do RDOŚ wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla dwóch wariantów przebiegu trasy. Różniły się one tym gdzie biegnąca od Piecków-Migowa tramwajowa linia, miałaby we Wrzeszczu wchodzić w al. Grunwaldzką. Miasto od początku rozmów na temat trasy optowało za poprowadzeniem linii ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego (bez trakcji, tramwaje miałyby jeździć na baterii). Jej mieszkańcy zdecydowanie się temu sprzeciwiali, obawiając się choćby wpływu tramwaju na stan ich zabytkowych kamienic. Najbardziej spektakularnym wyrazem licznym protestów było obwieszenie ulicy czarnymi flagami.

Kontrowersji było jednak więcej. Trasa GP-W miałaby zaczynać się w okolicach przychodni SwissMed na ul. Jaśkowa Dolina i dalej jako prowadzić do Ronda Pana Cogito i w dół ul. Wileńską, na której dla tramwajów miałby powstać tunel. To nie spodobało się wielu mieszkańcom okolicznych bloków. Po wyjeździe z tunelu linia dochodzić ma do ul. Sobieskiego na wysokości Pomorskich Szkół Rzemiosł i dalej prowadzić tamtejszą rezerwą terenu. Już kilka lat temu podjęto decyzję, że linia nie będzie przechodzić przez kampus Politechniki.

Pierwsze dwa odcinki trasy Nowa Bulońska Północna w Gdańsku już udostępnione dla ruchu [zdjęcia]

Opór społeczny przed proponowanym przez miasto wariantem był tak silny, że DRMG do RDOŚ wysłała także drugi, proponowany przez mieszkańców ul. BGW - przez ulicę do Studzienki. Jak się dowiedzieliśmy w czerwcu, procedowanie decyzji przez RDOŚ trwało tak długo, bo zalewana była celowymi wnioskami przeciwników powstania GP-W.

Na początku grudnia informowaliśmy, że DRMG wysłała do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ponaglenie, aby gdański RDOŚ wreszcie wydał decyzje.

W ostatnich dniach, by jeszcze przyspieszyć sprawę, DRMG wycofała nawet formalnie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wariantu przez ul. Do Studzienki. - Trasa przez ul. Do Studzienki zbyt mocno ingeruje w tkankę miejską. Brakuje również miejsca na włączenie w skrzyżowanie z Grunwaldzką. Dlatego też wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wariantu przez ul. Do Studzienki został wycofany - podkreśla Włodzimierz Bartosiewicz, Dyrektor Naczelny DRMG. Według ostatnich informacji kwestia decyzji środowiskowej dla pozostałego wariantu ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego ma rozstrzygnąć się do końca tego roku. Jeśli DRMG decyzję otrzyma, będą mogły ruszyć prace projektowe nad linią. Odpowiedzialna będzie za nie firma Mosty Katowice, która w 2015 r. przygotowała wielowariantową koncepcję dla trasy. Jeżeli nawet projekt powstanie to do realizacji linii GP-W jeszcze długa droga. Główną niewiadomą jest to czy i jakiej wysokości środki finansowe uda się na nią pozyskać z perspektywy UE na lata 2021-2027. Szacuje się, że linia GP-W miałaby kosztować ok. 250 mln zł. To więcej niż choćby kończona, krótsza o ok. kilometr, ale drogowa-tramwajowa trasa Nowa Bulońska Północna.

FLESZ: Święty Mikołaj odwiedził dzieci w Instytucie Matki i Dziecka.