Co dalej z projektem Fasady OdNowa? Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków mówi "nie" artystycznym dekoracjom na elewacjach kamienic

Gdańskie Fasady OdNowa to miejski projekt realizowany za pośrednictwem łódzkiej Fundacji Urban Forms. Dzięki dotychczasowej współpracy udało się wyremontować ok. 130 kamienic - m.in. przy ul. Ogarnej czy Szerokiej w Gdańsku. Najbardziej charakterystycznym efektem są dekoracje elewacji zaprojektowane i wykonane w porozumieniu m.in. ze środowiskiem gdańskiej ASP.

- Pięknie udekorowane elewacje stały się dodatkową atrakcją Gdańska - mówi Teresa Latuszewska-Syrda, prezes Fundacji Urban Forms. - Wystarczy powiedzieć, że niektóre wycieczki zaczęły podążać ich szlakami.

Do tegorocznej edycji zakwalifikowano budynki przy ul. Powroźniczej oraz Straganiarskiej. Po wyłonieniu uczestników fundacja wystąpiła do konserwatora o wydanie dwóch decyzji w sprawie zgody na remonty oraz wykończenie fasad. Pierwsza z nich dotarła do Urban Forms na czas, dzięki czemu remonty elewacji wykonano bez przeszkód. Niespodziewanie, druga okazała się odmowna.