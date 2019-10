Co musisz wiedzieć wybierając pokrycie dachowe

Ceramiczne i betonowe

Jeśli jesteś zwolennikiem dachówek, możesz wybierać spośród dwóch rodzajów - ceramicznych i betonowych. Te pierwsze z pewnością są najbardziej estetyczne i pozostają w dobrym stanie nawet przez ponad 100 lat. Dachówki ceramiczne są gładsze i dłużej ochronią się przed mchem i zabrudzeniami. Ich ogromną zaletą jest odporność na uszkodzenia mechaniczne i niepalność. W ofercie firmy BAT znajdziesz niemieckie marki Bogen i Meyer Holsen. „Najbliższe tygodnie to najlepszy czas, by skorzystać z szerokiej oferty dachówek. Przygotowaliśmy między innymi specjalną cenę na Innovo 10 marki Bogen. Zapraszamy do naszych oddziałów. Odwiedź nas z projektem, a dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb” – mówi Rafał Cygert, handlowiec specjalizujący się w temacie dachów. Dachówki betonowe są tańszą, mniej estetyczną alternatywą. Spośród oferty zwróć uwagę na markę Creaton i dachówkę GÖTEBORG. To model o charakterystycznym falistym kształcie zbliżonym do tradycyjnej esówki.

Okna dachowe, rynny

Dach to nie tylko pokrycie, ale również elementy, których zadaniem jest odprowadzenie wody. Klienci firmy BAT najczęściej wybierają szwedzkie rynny firmy Siba. Zostały sprawdzone w mroźnym klimacie północy, więc doskonale spełnią swoje zadanie w naszym kraju. Są niezwykle szczelne, odporne na zarysowania, a dzięki gładkiej powłoce wydajne przy odprowadzaniu wody. Występują w kolorystyce zapewniającej dopasowanie do większości kolorów dachówek i przekroju od 100 do 150 mm. Okna dachowe nie tylko doświetlają wnętrze, ale również umożliwiają przewietrzenie poddasza i zapewnienie widoku na zewnątrz. To bardzo ważne by wielkość i sposób otwierania był dopasowany do potrzeb użytkowników. W oddziałach firmy BAT znajdziesz wystawki okien dachowych FAKRO. Specjaliści pokażą Ci czym różnią między sobą poszczególne modele. To wszystko po to, by dopasować jak najwygodniejsze rozwiązanie dla Ciebie.