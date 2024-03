Co nowego w programie "Drużyna Energii"? Uczniowie z całej szkoły będą motywowani przez mistrzów do aktywności i zdrowego stylu życia

Siódma edycja edukacyjnego programu Drużyna Energii

Inicjatywa Energi stawia na udział wszystkich uczniów, a nie na wynik sportowy. Do podejmowania regularnej aktywności ruchowej warto motywować wszystkich uczniów, szczególnie tych, którzy na co dzień rzadziej angażują się w lekcje wychowania fizycznego i sport w czasie wolnym. W 2024 roku program "Drużyna Energii" skierowany jest do klas 4-8 szkół podstawowych, a jego głównym celem jest stworzenie nauczycielom dodatkowych możliwości do zachęcania młodzieży do ruchu, zdrowego trybu życia i czerpania radości z czasu aktywnie spędzanego z rówieśnikami. Program polega na wykonywaniu zestawów prostych ćwiczeń, przygotowanych przez sportowców i udostępnianych na stronie www.druzynaenergii.pl.

- Już od siedmiu lat zachęcamy do wspólnej aktywności fizycznej w ramach naszego projektu „Drużyna Energii”. Chcemy, żeby ten projekt rzeczywiście rozwijał się każdego roku. A nie chcemy, aby uczniowie, którzy zdecydują się na przystąpienie do niego, kierowali się tym samym schematem. W tym roku wprowadziliśmy więc trochę innowacji. Przede wszystkim do aspektu sportowego dołączamy wymiar edukacyjny. Chcemy postawić na edukację w zakresie odnawialnych źródeł energii – wyjaśnia Justyna Kruszewska, dyrektor departamentu marketingu Energi SA.