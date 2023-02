Co nowego w systemie Mevo? Rowery będą jeździć po ulicach 16 gmin metropolii - mają być dostępne i wygodne. Zobacz jak wyglądają! ZDJĘCIA

Mevo 2.0 już za rogiem

W Gdańsku znajduje się obecnie 95 fabrycznie nowych rowerów Mevo 2.0. Cała flota ma kolor malinowy, poprzednik był błękitny. Według zapewnień wykonawców, co tydzień do Gdańska mają docierać trzy dostawy z setką kolejnych rowerów - tak ma być do końca marca, później trafią do gdańska rowery z napędem elektrycznym. Czy faktycznie Mevo 2.0 ma szansę odnieść sukces? Spytaliśmy o to Jędrzeja Włodarczyka, sekretarza pomorskiej Nowej Lewicy.