Co partnerka Jarosława Bieniuka sądzi o filmie "Ania"? Zuzanna Pactwa zdobyła się na szczere słowa. Co napisała na Instagramie?

Przez wiele lat Ania Przybylska była związana z Jarosławem Bieniukiem. Razem doczekali się trojga dzieci. Niestety aktorce nie było dane obserwować, jak dorastają jej pociechy. W 2014 roku przegrała walkę z rakiem. Wychowywaniem dzieci zajął się ich ojciec, który w jednym z wywiadów przyznał, że nie jest to łatwe zadanie.

- Kiedyś starałem się być dobrym policjantem, tym od uszczęśliwiania dzieci. Ania pilnowała bardzo dyscypliny. W tej chwili muszę grać obie te role. Muszę być przede wszystkim sprawiedliwy i staram się, żeby ich po prostu nie rozpuścić. No nie jest to łatwe. Czasem człowiek traci cierpliwość, to jest trójka dzieci. Popełniałem błędy jako ojciec i jeszcze parę pewnie popełnię, ale myślę, że dzieci idą w dobrym kierunku. Oby było tak dalej — komentował w "Dzień Dobry TVN".