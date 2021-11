Co robić w Andrzejki 2021? Wydarzenia i imprezy w Trójmieście

Andrzejki 2021- data

Andrzejki zawsze odbywają się tego samego dnia - w przeddzień Świętego Andrzeja. To noc z 29 na 30 listopada. Według tradycji, to ostatnia okazja do organizowania imprez przed rozpoczęciem adwentu. Andrzejki to więc od lat hucznie obchodzone święto w całym kraju.

Niestety, w tym roku obchody przypadają w poniedziałek. Ze względu na to, że Andrzejki nigdy nie zostały oficjalnie uznane za święto, nie obowiązuje wtedy wolne od pracy. Dlatego też wiele imprez odbędzie się w innym terminie.