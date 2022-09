Co się działo w "Zatoce Sztuki"? Co robiła tam Natalia Siwiec? Blanka Lipińska zaskoczona pytaniem

W podcaście Onetu Wojewódzki&Kędzierski prowadzący, rozmawiając z Blanką Lipińską, nawiązali do tematu głośnego filmu Sylwestra Latkowskiego, ujawniającego patologie, które miały miejsce w sopockim klubie "Zatoka Sztuki". Celebrytka pracowała jako menadżerka klubu The Roof", który znajdował się na dachu tego samego budynku.

- Sylwester Latkowski opowiadał o roku 2014 i o początku 2015 roku, a ja zaczęłam współpracę z "The Roof" w połowie 2015 roku, w lipcu. Także to już było po sprawie. Dowiedziałam się o tej sprawie, że w ogóle coś tam się działo, z mediów. Nie miałam o tym pojęcia - stwierdziła, zapewniając, że nie znała "Krystka", ale poznała Marcina T. - właściciela "The Roof".

Jak podkreśliła, nigdy nie widziała w klubie osób poniżej 18. roku życia, tym samym zaprzeczając, jakoby istniały przesłanki do oskarżeń o wykorzystywanie nieletnich.