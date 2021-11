"Co siódmy Polak może być uzależniony od nauki". Ekspert zdradza, co jest tego przyczyną Magdalena Konczal

"Co siódmy Polak może być uzależniony od nauki, a więc około 15% populacji osób uczących się. Dla porównania warto jest przytoczyć, ile osób uzależnienia się od gier komputerowych: to jest mniej więcej 1-2% osób" - mówi dr Paweł Atroszko z Uniwersytetu Gdańskiego. Fotograf: Arkadiusz Smykowski.

Nie od gier, komputera czy używek, młodzi ludzie coraz częściej uzależniają się od… nauki. I wcale nie powinno nas to dziwić. Presja na zdobywanie coraz to lepszych ocen, nadgorliwi rodzice, pytający: „A co dostała Basia?” i system edukacji, który napędza dzieci do nieustannego siedzenia nad podręcznikami mogą doprowadzić do fatalnych konsekwencji. Dr Paweł Atroszko – psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w uzależnieniach behawioralnych wyjaśnił nam, gdzie szukać źródła uzależnienia od nauki i w jaki sposób mu przeciwdziałać.