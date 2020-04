Co wolno, a czego nie wolno podczas pandemii koronawirusa. Nowe zalecenia - pytania i odpowiedzi. Obostrzenia i zakazy przedłużone do 19.04

Nowe obostrzenia - co wolno, a czego nie wolno podczas epidemii koronawirusa. Obostrzenia i zakazy zostały przedłużone do 19.04.2020. Przedstawili je w czwartek 9.04.2020 r. premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Co wolno, a czego nie wolno? Sprawdzamy. Zachęcamy też do przesyłania pytań związanych z narodową kwarantanną. Odpowiemy!

Co wolno, a czego nie wolno? Maseczki - pytania i odpowiedzi Kiedy wchodzi w życie obowiązek zakrywania twarzy?

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia, obostrzenia związane z koniecznością zakrywania oczu i ust wchodzą w życie w czwartek 16.03.2020 r.

Dlaczego rząd wprowadza nakaz zakrywania twarzy?

W obecnej fazie epidemii jest o wiele większe ryzyko transmisji wirusa „z ulicy”. Dodatkowo większa część osób przechodzi zakażenie bezobjawowo i tym samym stwarza możliwość nieświadomego zarażania innych. – To na dziś, gdy zwiększa się liczba chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, ale innych przed nami – poinformował Łukasz Szumowski. Czy twarz trzeba będzie zakrywać również w domu? Nie. Nakaz obowiązuje jedynie w przestrzeni publicznej.

Czy wchodząc do sklepu czy apteki będę mógł zdjęć maseczkę/chustę?

Nie. Zakrywać twarz trzeba zarówno w pomieszczeniach (poza domem), jak i na zewnątrz. – Wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy – informuje ministerstwo. Do kiedy obowiązuje nakaz zakrywania twarzy? Ministerstwo Zdrowia nie podało takiej informacji. Obowiązuje do odwołania. Czy oznacza to konieczność noszenia maseczek ochronnych? Nie. Ministerstwo Zdrowia wyraźnie nakreśla, że chodzi o noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłanianie ust i nosa. W takim razie dopuszczalne są też inne okrycia – szaliki i chusty. Czy muszę kupić specjalistyczne maseczki medyczne? Zdecydowanie nie. Specjalistyczne maseczki są dedykowane personelowi medycznemu i chorym.

Czy Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła wytyczne w temacie maseczek? Nie. WHO podtrzymuje swoje zalecenia dotyczące noszenia maseczek przez chorych i personel medyczny.

Jak powinniśmy obchodzić się z bawełnianymi maskami własnej roboty? Powinniśmy je zakładać po umyciu rąk i starać się ich nie zanieczyścić przy wkładaniu. Po użyciu należy je wyprać w wysokiej temperaturze i wyprasować, co pozwoli oczyścić materiał z patogenów.

Jak długo można nosić maseczki chirurgiczne?

Maseczki chirurgiczne po około 3-4 godzinach udzielają zawilgoceniu i należy je wymienić. Czy resort zdrowia planuje jeszcze doprecyzować regulacje? Tak, komunikat w tej sprawie ma się ukazać po świętach.

Edukacja - pytania i odpowiedzi Czy matury i egzaminy ósmoklasistów odbędą się w terminie?

Matury i egzaminy ósmoklasistów nie odbędą się w terminie. Nowy termin zostanie podany na co najmniej 3 tygodnie przed planowaną datą organizacji.

Czy zamkniecie szkół dotyczy również przedszkoli?

Tak, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce też są zamknięte.

Czy dzieci nadal będą uczyły się w trybie zdalnym?

Tak. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową. Do kiedy są zamknięte szkoły?

Do 26 kwietnia. Czy nadal zamknięte są uczelnie?

Tak, zajęcia odbywają się zdalnie.

Przemieszczanie - pytania i odpowiedzi Czy wolno przemieszczać się bez ograniczeń?

Nie wolno. Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Czy młodzież może wychodzić z domu bez ograniczeń?

Nie może. Nakaz obowiązuje do 19.04.2020 r. Osoba do 18. roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką osoby dorosłej i tylko w określonych przypadkach:

dojazdu do i z pracy,

wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Czy mogę bez ograniczeń podróżować za granicę samolotami i pociągami?

Nie. Ograniczenia obowiązują do 26 kwietnia o dotyczą pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych oraz podróży pociągami relacji międzynarodowych. Czy granice są już otwarte?

Nie. Granice są zamknięte do 3 maja. Nadal prowadzone są kontrole sanitarne, obowiązuje kwarantanna dla osób przekraczających granice Polski.

Czy wolno iść do kościoła?

Wolno. W kościołach może jednak przebywać maksymalnie 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy). Zasada obowiązuje również w Święta Wielkanocne. Czy mogę iść na spacer do parku, lasu, na plażę?

Nie. Do 19 kwietnia zakaz dotyczy: lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nie można także korzystać z rowerów miejskich.

Czy mogę iść do baru, restauracji?

Nie. Do 19 kwietnia wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu. Czy cudzoziemcy mogą przekraczać granicę Polski?

Nie. Ograniczenia obowiązują do 3 maja. Prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal: obywatele RP,

cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,

osoby, które posiadają Kartę Polaka,

dyplomaci,

osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie. Czy nadal obowiązują ograniczenia w komunikacji miejskiej?

Tak. Do 19 kwietnia w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Czy limit zajmowanych miejsc dotyczy też samochodów powyżej 9 osób?

Tak, w tym przypadku również należy zachować limit miejsc. Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych. Kiedy można swobodnie wyjść z domu?

Do 19 kwietnia tylko w przypadku: dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),

wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),

wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Czy mogę swobodnie wyjść na spacer z rodzicami, rodzeństwem, chłopakiem?

Nie. Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. Czy mogę jechać na działkę?

Tak, ale należy ograniczyć takie wyjścia do minimum.

Miejsca i tereny objęte rządowym zakazem. Co można, a czego nie można? Co z ogródkami działkowymi i cmentarzami? Lista obostrzeń Czy mogę iść na cmentarz?

Tak, ale należy ograniczyć takie wyjścia do minimum. Nie wszystkie cmentarze są otwarte.

Czy mogę jechać do rodziny na święta?

Nie ma zakazu przemieszczania się między miastami. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje jednak, by pozostać w domu.

Czy mogę iść pobiegać?

Minister Zdrowia rekomenduje, by wstrzymać się z jakąkolwiek aktywnością fizyczną. Czy mogę jeździć prywatnym samochodem?

Tak, obostrzenia nie dotyczą samochodów osobowych. Czy mogę iść do lekarza?

Minister Zdrowia zaleca korzystanie z porad telefonicznych. Czy mogę iść na siłownię?

Nie. Siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne są zamknięte do odwołania. Czy mogę iść do fryzjera i kosmetyczki?

Nie. Do 19 kwietnia zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami. Zakupy - pytania i odpowiedzi Do kiedy obowiązują obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, wszystkich tego typu miejsc, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i punktów usług?

Obostrzenia obowiązują na razie do 19 kwietnia. Dotyczy to też limitu osób w sklepach i kościołach.

Czy można iść na zakupy do galerii handlowej?

Można. Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże: spożywcza,

kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),

artykułów toaletowych i środków czystości,

wyrobów medycznych i farmaceutycznych,

artykułów remontowo-budowlanych,

prasowa,

artykułów dla zwierząt,

paliw. W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

Czy mogę zrobić w weekend zakupy w markecie budowlanym?

Nie. Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane są nieczynne w weekend. Czy mogę robić zakupy bez ograniczeń?

Nie. Do 19 kwietnia obowiązują ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie. Sklepy i punkty usługowe

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów. „Godziny dla seniora”

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia. Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”. Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Czy mogę iść na pocztę?

Tak. Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób. Od godz. 10:00 do 12:00 z usług poczty skorzystają tylko seniorzy. Czy mogę zrobić zakupy na targowisku?

Tak. Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

Kwarantanna - pytania i odpowiedzi Kto musi poddać się kwarantannie?

Kwarantannie podlegają osoby, które:

wracają z zagranicy,

miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,

przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),

mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

Czy nadal obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy Polski?

Tak. Do 3 maja 2020 r. Kwarantanna trwa 14 dni i obowiązuje także współmieszkańców. Przez ten czas: w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,

spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,

w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej,

Korzystać z aplikacji Kwarantanna domowa.

Wracam z zagranicy. Będę miał kwarantannę, ale nie chcę, by w związku z tym moi bliscy też mieli kwarantannę. Czy mogę ją odbyć w innym miejscu? Tak. Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Czy mogę wyjść z domu podczas kwarantanny? Ktoś to kontroluje? Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Co jeszcze można, a czego nie można? Czy mogę zrobić sobie tatuaż lub kolczyk w języku?

Nie. Do 19 kwietnia zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami.

Czy można organizować imprezy masowe?

Nie można. Zakaz obowiązuje do odwołania. Czy zasiłek opiekuńczy dla rodziców będzie przedłużony?

Tak, zasiłek opiekuńczy dla rodziców będzie przedłużony. Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Czy mogę zorganizować imprezę ze znajomymi?

Nie. Do odwołania obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi. Wyłączone są zakłady pracy. Pracodawcy muszą jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom: pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5 m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii. Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Czy można wymieniać opony?

Tak. Ministerstwo Zdrowia uznaje wymianę opon zimowych na letnie jako czynność niezbędną dla zaspokajania codziennych potrzeb.

