Co wybrać na prezent dla kobiety? Elegancki zegarek

Biżuteria, zegarek, nowoczesny smartfon lub tablet, egzotyczna podróż, wysokiej jakości kosmetyki i perfumy – pomysłów na prezent dla pań można wymienić co najmniej kilka. Jeśli szukasz czegoś klasycznego, o ponadczasowym stylu, co szybko nie straci na jakości ani wyglądzie, zegarek będzie jednym z dobrych wyborów. Oto kilka modeli, które warto wziąć pod uwagę.

Longines Conquest Lady pod choinkę

Longines Conquest Lady to czasomierz wyróżniający się stylem – spodoba się fankom sportowej elegancji, które poszukują zegarka zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Model w srebrnym kolorze ma tę zaletę, że pasuje niemal do wszystkiego.

Szczególną uwagę zwraca też koperta o wymiarach wykonana ze stali szlachetnej, czytelny cyferblat, szkło szafirowe z antyrefleksem i duże wskazówki. Jednak wyrazisty design to nie wszystko – staranne wykonanie, dobrej jakości materiały i wytrzymałość potwierdzają, że będzie to trafiony prezent. Dodatkowo, specjalne uszczelnienia pozwalają nawet na nurkowanie.

Rado Centrix Lady to świetny wybór na świąteczny prezent

Oto model o wyjątkowej urodzie – jeden z naszych faworytów! Zegarek Rado Centrix Lady spodoba się zarówno miłośniczkom złota, jak i srebra. Posiada okrągłą kopertą ze stali szlachetnej, a jego tarczę zabezpiecza szkło szafirowe. Wspaniały design wyraża elegancję i nowoczesność, ale w klasycznym wydaniu. Uwagę zwraca także zwężająca się bransoleta ozdobiona elementami złoconymi modnym różowym złotem – będzie pięknym dodatkiem dla eleganckiej kobiety.

MeisterSinger – koniec z nietrafionymi prezentami

Ten model prezentuje zupełnie inny styl – będzie idealny dla pań ceniących retro i modę lat 50, kiedy to stawiano na swobodę i luźny styl życia. MeisterSinger umiejętniełączy aktualne z dawnym stylem – zegarek posiada klasyczną tarczę i płaską kopertę o średnicy 36 mm, ale elementy te są produkowane przy zastosowaniu nowoczesnych metod i materiałów. Wyróżnia go też wypukłe szkło oraz subtelny cyferblat. Doskonała jakość oraz niezwykła estetyka wyróżniają zegarki serii Neo – czasomierze występują w różnych kolorach, dzięki czemu można dobrać model idealnie do swojego stylu.

