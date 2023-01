Co wydarzy się w 2023 roku w Trójmieście? Open'er Festival, Boris Brejcha, 30-lecie Myslovitz, Ralph Kaminski. Koncertów nie zabraknie

Co działo się w 2022 r. w Trójmieście?

Co wydarzy się w Trójmieście w 2023 r.? Open'er Festival, Boris Brejcha, 30-lecie Myslovitz

Także w 2023 r. ciekawych wydarzeń nie zabraknie. Jednym z nich będzie Open'er Festival , który zaplanowano od 28.06. do 1.07. Chociaż na razie nazwiska części artystów są utrzymywane w tajemnicy, wiadomo, że podczas festiwalu wystąpi m.in. One Republic. Tę wiadomość przekazano kilka dni temu na Instagramie.

Odliczamy ostatnie dni tego roku, a w przyszłym szykujemy się na wyjątkową edycję Open’era, na której wystąpi między innymi OneRepublic! Do zobaczenia w Gdyni 28 czerwca!

Open'er Festival to jednak niejedyne wydarzenie, które odbędzie się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zajrzyjcie do galerii i przekonajcie się, co jeszcze zaplanowano.