Co z ligowym kalendarzem w związku z mundialem w trakcie sezonu? Ekstraklasa z dłuższą przerwą jesienią i zimą, ale będzie duża intensywność

Sezon 2022/23 w PKO Ekstraklasie rozpocznie się 15 lipca, a więc trochę wcześniej niż zazwyczaj. Zawsze były przerwy w lidze we wrześniu i w październiku na potrzeby reprezentacji. Teraz wypadnie tylko jeden weekend we wrześniu ze względu na dokończenie fazy grupowej Ligi Narodów. To sprawia, że sytuacja nie będzie aż tak skomplikowana. Żadna kolejka ligowa nie jest zaplanowana na środek tygodnia, więc mecze Ekstraklasy rozgrywane będą tradycyjnie w weekendy. Rywalizacja toczyć się będzie do 12/13 listopada, a w tym czasie uda się rozegrać 17 kolejek ligowych, czyli całą rundę jesienną. Po tym weekendzie kluby muszą już zwolnić piłkarzy, którzy będą powołani do reprezentacji na mistrzostwa świata w Katarze. Terminy w środku tygodnia będą przeznaczone na Puchar Polski oraz rywalizację w europejskich pucharach.

