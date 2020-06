Co z niedzielną mszą świętą i procesjami w Boże Ciało? Archidiecezja Gdańska podała wytyczne dla wiernych. Arcybiskup odwołał dyspensę

Kościół i msze święte w czasie epidemii koronawirusa. Wraca obowiązek uczestnictwa w mszy świętej

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź odwołał dyspensę ogólną dotyczącą obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej w kościołach. Jednocześnie z tego obowiązku nadal zwolnione są osoby w podeszłym wieku, chore, objęte kwarantanną oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi. Arcybiskup wskazuje też, że przestał obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych. Wierni muszą jednak nosić maseczki w kościołach.

„Serdecznie zapraszam wiernych do uczestnictwa w mszach świętych i nabożeństwach, przy zachowaniu aktualnych zasad bezpieczeństwa. Zachęcam do powrotu do naszych świątyń parafialnych. (…) W kościołach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny, nie ma też obowiązku zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans, jednak nie jest to obowiązek prawny – w budynku kościoła wystarczą maseczki " - napisał arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w dekrecie.