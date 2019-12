Co z przetargiem PKP SKM Trójmiasto na zakup 10 nowych pociągów? Nie będzie porozumienia ws. 10-letniej umowy przewozowej z marszałkiem?

W kwietniu PKP SKM Trójmiasto podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na wynoszące 160 mln zł dofinansowanie zakupu nowych pociągów. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 394 mln zł.

- Centrum Unijnych Projektów Transportowych zwróciło nam dokumentację przetargową i wskazało miejsca, w których należy dokonać korekt. Na przełomie 2019/20 r. skorygowana dokumentacja powinna ponownie trafić do CUPT - mówi nam Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy PKP SKM Trójmiasto .

- Te pociągi są nam bardzo potrzebne. Mamy jedne z najstarszych składów elektrycznych w Polsce. Średnia wieku naszych EZT-ów (elektrycznych zespołów trakcyjnych - dop. red.) to około 38 lat. Zakup dziesięciu, dłuższych, nowych pociągów umożliwi nam wycofanie dwudziestu najstarszych, najbardziej wyeksploatowanych, których już nie opłaca się remontować - mówił przy podpisaniu umowy Maciej Lignowski, prezes zarządu PKP SKM Trójmiasto .

Inną kluczową kwestią opóźniającą zakup nowych pociągów, jest to skąd SKM ma wziąć pozostałą potrzebną kwotę. Od lat przedstawiciele spółki podkreślają, że wielką pomocą w tym zakresie byłaby dla nich tzw. długa umowa przewozowa (10-letnia), jaką miałby z nią podpisać organizujący przewozy Urząd Marszałkowski. Taka umowa, jak podkreślają przedstawiciele SKM, znacznie ułatwiłaby im zaciągnięcie kredytu na zakup nowych składów.

Problem w tym, że samorząd województwa jest jedynie mniejszościowym udziałowcem spółki SKM Trójmiasto, którą kontrolują PKP. Mimo wieloletnich negocjacji Urzędowi Marszałkowskiemu nie udało się „usamorządowić” pociągów SKM. Dla PKP to bowiem bardzo dochodowa spółka, której pozbywać się nie chce.

- W październiku przekazaliśmy Organizatorowi Przewozów plany finansowe, których sobie zażyczył. Czekamy na jego wezwanie do rozpoczęcia rozmów w sprawie 10-letniej umowy przewozowej. Jesteśmy też przygotowani na alternatywny wariant - w 2019 roku PKP SKM została przebadana przez renomowaną agencję ratingową Fitch. Długoterminowy rating kredytowy spółki dla zadłużenia w walucie krajowej został oceniony na poziomie BBB. Spółka ma więc zdolność kredytową, ale powtarzamy- najlepszym wariantem zabezpieczenia tego kredytu będzie długoletnia umowa przewozowa - dodaje Tomasz Złotoś.

- Powierzenie na 10 lat lekką ręką tak wrażliwej społecznie sfery, jak realizowanie przewozu osób, w której oczekujemy najwyższej jakości, może moim zdaniem rozleniwić przewoźnika. A my jako samorząd województwa mamy przecież go mobilizować do świadczenia pasażerom usług na najwyższym poziomie. Obecnie tak strategiczna decyzja na pewno nie zapadnie, kolejną datą graniczną na jej podjęcie jest grudzień przyszłego roku, przed nami jeszcze wiele rozmów z SKM - podkreślał kilka dni temu w obszernej rozmowie z nami nowy, odpowiedzialny za sprawy transportowe w regionie wicemarszałek Leszek Bonna.