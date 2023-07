Co z rannymi po katastrofie? Zarządzanie szpitalem w sytuacji kryzysowej - eksperci z Izraela szkolą w Wejherowie polskich specjalistów

Szkolenie jest organizowane przez Fundację ELNET (European Leadership Network) we współpracy ze „Szpitalami Pomorskimi” i kierownictwem RAMBAM School of Trauma & Mass Casualties (RSTMC), która powstała w 1999 roku i działa w ramach szpitala RAMBAM w Hajfie, jako Centrum Nauczania z Zakresu Traumatologii, Sytuacji Nagłych i Zdarzeń Masowych. Celem Centrum jest szkolenie i wspieranie organizacji oraz ekspertów z zakresu opieki zdrowotnej nie tylko w Izraelu, ale na całym świecie.

Stworzenie i ulepszenie procedur na wypadek zdarzeń masowych (tj. katastrofy naturalne, katastrofy komunikacyjne, ekologiczne, zamachy terrorystyczne działania wojenne, pandemia) ma być wsparciem i inspiracją dla osób decyzyjnych biorących udział w szkoleniu do wdrożenia ich w polskich placówkach. Podczas szkolenia skupimy się na poszerzeniu wiedzy personelu medycznego w oparciu o sprawdzone rozwiązania, które będą dostosowane do polskich realiów i możliwości polskiej służby zdrowia. Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzających szpitalami i oddziałami SOR z całej Polski.