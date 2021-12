Co zrobić, żeby 1 stycznia nie mieć kaca? Sprawdź porady dietetyka

Jak wyjaśnia ekspertka, zwróćmy uwagę, żeby te potrawy nie składały się z samych warzyw ale żeby zawierały źródło białka, czyli może to być śledź, mięso pieczone. - Ważne, żeby podczas zabawy sylwestrowej, nawet jeżeli spędzamy ją w domu, ruszać się- wskazuje. - jeżeli nie postawimy tylko na płyny procentowe ale dodatkowo na odpowiednie posiłki i ruch, to nie powinno być tak źle- dodaje.

- Pierwsza rzecz, to kontrola ilości alkoholu- mówi ekspertka i dodaje, że bardzo ważne jest spożywanie posiłków w trakcie zabawy sylwestrowej. - Jeśli tych posiłków nie będzie, to ten alkohol bardzo szybko na nas zadziała. Oczywiście znaczenie ma tutaj także nasza masa ciała.

Na Sylwestra wydamy mniej

To już drugi sylwester w cieniu pandemii. Mimo, że widać pewne rozluźnienie w stosunku do zeszłego roku, to nie jest to jednak powrót do sytuacji sprzed pandemii, gdy z okazji sylwestra, na domówkach, pod chmurką czy na wyjazdach bawiła się większość rodaków.

Jeśli już coś się z okazji sylwestra 2021 zadzieje, to przeważnie będą to spotkania w domach. Udział w nich lub organizację tym razem zapowiedziało 28 proc. ankietowanych, wobec 23 proc. przed rokiem- wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor. Ponadto 16 proc. domówek będzie bardzo kameralnych, bo nie przekroczą limitu 5 osób, więcej gości zostanie zaproszonych na 11 proc. tego typu spotkań. Na zabawę w lokalach wybiera się 2 proc. ankietowanych, w obecnych okolicznościach wydaje się to i tak dużo, ale przed pandemią był to scenariusz na wieczór prawie co dziesiątej osoby. Mniej osób niż zwykle rozważa też świętowanie pod gołym niebem (2 proc.).