Co zrobić, żeby pączki nie były tłuste? Jak prawidłowo je usmażyć? Proste triki na przepyszne pączki

Idealne pączki na Tłusty Czwartek

Podpowiadamy najlepsze triki na ograniczenie ilości tłuszczu w pączkach. Wyjaśniamy, co zrobić, by pączki nie wchłaniały tłuszczu w czasie smażenia.

Z pączkami żartów nie ma. Jeden pączek ma od 250 do nawet 400 kalorii!

Pączki to ulubiony przysmak dla wielu z nas. Kochamy je za miękkie drożdżowe ciasto , pyszne nadzienie i nieco chrupiącą skórkę. Smaży się je na głębokim tłuszczy, np. na:

1. Dodaj do ciasta spirytus

By pączki nie chłonęły zbyt dużej ilości tłuszczu przy smażeniu, warto zastosować trik naszych babć: do ciasta, na etapie wyrabiania, należy dodać kieliszek spirytusu. Alkohol sprawi, że nasze pączki będą mniej tłuste, a także zwiększy ich objętość i zapewni bardziej „chrupiącą” skórkę.

Do pączków najlepiej wybrać rektyfikowany spirytus spożywczy o zawartości alkoholu równej 95%. Jeśli nie masz w domu spirytusu, możesz dodać do ciasta na pączki także kieliszek wódki lub rumu.

2. Ocet lub sok z cytryny

Kolejną metodą na zmniejszenie wchłaniania tłuszczu przez pączki jest dodanie do ciasta ok. 2 łyżeczek soku z cytryny. Dzięki temu nasze pączki będą mniej tłuste i zyskają piękny aromat.

Inną alternatywą jest dodanie do ciast na pączki 1 łyżeczki octu, który zapobiegnie ich przypalaniu i ograniczy nasiąkanie tłuszczem podczas smażenia.

3. Ważna jest temperatura smażenia

Optymalna temperatura smażenia pączków to 175ºC.

Najprostszą metodą sprawdzenia temperatury tłuszczu jest użycie termometru cukierniczego. Jeśli jednak nie mamy termometru, wystarczy włożyć do oleju drewnianą łyżkę. Jeśli przy jej powierzchni pojawią się pęcherzyki, to znaczy, że olej jest już gorący. Możemy także oderwać kuleczkę ciasta i spróbować ją usmażyć. Powinna szybko wypłynąć na powierzchnię i zrumienić się w ciągu ok. 1 minuty.