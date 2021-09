Cofając uderzyła w radiowóz. Miała prawie 1,5 promila i sporego pecha

Gdańszczanka nie zachowała bezpiecznego odstępu między zaparkowanymi samochodami i uderzyła w zaparkowanego opla astrę. Gdy kobieta wysiadła z samochodu aby ocenić szkodę, zauważyła, że do uszkodzonej astry podchodzi kierowca. Sprawczyni zaproponowała kierowcy uszkodzonego opla spisanie oświadczenia, w którym przyznaje się do winy. Ku zdziwieniu 36-latki sprawa przybrała inny obrót, ponieważ użytkownikami opla astry okazali się wywiadowcy z gdańskiej komendy miejskiej, a uszkodzony opel, to nieoznakowany radiowóz.

Na miejsce zdarzenia przyjechał patrol ruchu drogowego. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kierującej sharanem. Okazało się, że kobieta ma prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci doprowadzili 36-latkę do komisariatu. Po wykonaniu czynności została kobieta zwolniona. Wkrótce usłyszy zarzut kierowania samochodem po pijanemu.

Za kierowanie samochodem po alkoholu grozi kara 2 lat więzienia, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.