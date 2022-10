Cracovia - Lechia Gdańsk 8.10.2022 r. Lechia wreszcie zwycięska! Złoty strzał Flavio Paixao z rzutu karnego ZDJĘCIA

Lechia wreszcie się przełamała! Biało-zieloni zrealizowali swój plan w Krakowie i wygrali z Cracovią 1:0 po golu Flavio Paixao z rzutu karnego.

Dla Lechii to był kolejny mecz o wysokiej skali trudności. I znowu trener Marcin Kaczmarek był zmuszony do szukania rozwiązań w defensywie. Po kontuzji wrócił wprawdzie Michał Nalepa, ale jeszcze w spotkaniu z Cracovią za czerwoną kartkę musiał pauzować Mario Maloca, a za nadmiar żółtych kartek nie mógł zagrać David Stec. Szkoleniowiec biało-zielonych posadził na ławce Kristersa Tobersa, który zawalił mecz w Szczecinie. Na środku obrony partnerem Nalepy był Joel Abu Hanna, a na prawej stronie defensywy zagrał Henrik Castegren. Szwed nie czuł się najlepiej na tej pozycji, zdarzały mu się błędy, ale bez konsekwencji. Zresztą trener Kaczmarek nie miał zbyt dużego pola manewru, zwłaszcza że dla niego Filip Koperski jest skrzydłowym, a nie obrońcą. Pomimo problemów kadrowych, jeszcze większych w tabeli PKO Ekstraklasy biało-zieloni pojechali do Krakowa z zamiarem zdobycia punktów w starciu z bardzo wymagającym przeciwnikiem.

- Mecz z Cracovią będzie bardzo trudny, ale do zapunktowania – mówił Marcin Kaczmarek przed podróżą na południe Polski.

Lechia miała plan na ten mecz. Drużyna zagrała bardzo mocno skoncentrowana na defensywie, bo w tym sezonie traci zdecydowanie za dużo goli. Tym razem zespół robił wszystko, aby w Krakowie zachować czyste konto. Jednocześnie biało-zieloni zmusili rywali do innej gry. Cracovia raczej woli grę z kontry, szybkie i dynamiczne akcje, a tutaj musiała prowadzić grę. Pierwsza połowa meczu była trudna dla podopiecznych trenera Kaczmarka. Cracovia nacierała dość mocno. Aktywny był Jakub Myszor, ale po jego pierwszym strzale piłkę sprzed linii bramkowej wybił Abu Hanna, a drugą próbę zablokował Nalepa. Z kolei Benjamin Kallman przegrał pojedynek sam na sam z Dusanem Kuciakiem. To nie znaczy, że Lechia tylko się broniła. Miała bardzo dobrą okazję Paixao, który po zagraniu Ilkaya Durmusa nie zdołał pokonać Karola Niemczyckiego. Twarda walka doprowadziła do sytuacji, że już w pierwszej połowie po żółtej kartce mieli Maciej Gajos oraz Joeri de Kamps. Zresztą Holender był blisko drugiej żółtej kartki, więc na boisko już nie wyszedł po przerwie i zastąpił go Jakub Kałuziński.

Druga połowa meczu była zdecydowanie bardziej emocjonująca. W ciągu minuty dwie świetne okazje miał Paixao. Najpierw po zagraniu Rafała Pietrzaka nie zdołał pokonać Niemczyckiego, a potem posłał futbolówkę tuż nad poprzeczką. Chwilę później Niemczycki znowu miał się wykazać broniąc strzał Jarosława Kubickiego. Cracovia miała w tym meczu przewagę, okazje bramkowe, ale defensywa biało-zielonych stawała na wysokości zadania. Kluczowa sytuacja miała miejsce w 83 minucie spotkania, kiedy doszło do kontaktu Jakuba Jugasa z Conrado w polu karnym „Pasów”. Damian Sylwestrzak nakazał grać dalej, ale po sygnale z wozu VAR poszedł obejrzeć sytuację na monitorze. W końcu sędzia podyktował karnego dla Lechii, którego na gola zamienił Paixao. To piąty gol Portugalczyka w PKO Ekstraklasie w tym sezonie. Emocji nie brakowało w samej końcówce, bo Cracovia ruszyła do zdecydowanych ataków, aby uratować chociaż jeden punkt. I w czwartej minucie doliczonego czasu gry Matej Rodin znalazł się w bardzo dobrej sytuacji, ale Kuciak świetną interwencją uratował drużynie jakże cenne zwycięstwo.

To dopiero druga wygrana Lechii w tym sezonie w PKO Ekstraklasie i pierwsza od 31 lipca, kiedy biało-zieloni pokonali w Łodzi zespół Widzewa 3:2. Gdańszczanie nie tylko się przełamali, ale też wreszcie zagrali na zero z tyłu i opuścili ostatnie miejsce w tabeli.

