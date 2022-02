Cracovia - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 11.02.2022 r. Gdzie oglądać mecz w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, RELACJA, SKŁADY DRUŻYN

Cracovia - Lechia Gdańsk, PKO Ekstraklasa, 11.02.2022 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Cracovia - Lechia Gdańsk, PKO Ekstraklasa, 11.02.2022: Biało-zieloni pojadą po punkty do Krakowa

Wyjazdowe mecze z Cracovią zawsze były trudne dla piłkarzy Lechii. Teraz nie będzie inaczej, bo "Pasy" to przeciwnik bardzo wymagający.

Biało-zielonym zależy na dobrym starcie do rundy wiosennej, żeby mieć realne szanse na to, aby walczyć o podium w PKO Ekstraklasie. Cracovia pokazała, że potrafi postawić się zespołom, które są wyżej notowane w ligowej tabeli. Podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka mają przekonanie do własnej wartości i celem zespołu będzie pokonanie Cracovii na jej terenie. Te punkty byłyby dla piłkarzy Lechii bardzo cenne w kontekście realizacji celów i marzeń.