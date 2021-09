Cross Duathlon Gdańsk 2021. Dwie biegowe pętle po 5 km przedzielone leśnym odcinkiem, który trzeba pokonać na rowerze

Cross Duathlon Gdańsk to zawody sportowe, w których trzeba się wykazać dobrym przygotowaniem biegowym oraz właściwą techniką jazdy w leśnym terenie. W sobotę, 2 października 2021 roku będzie znów można stanąć na starcie i powalczyć o jak najlepszy czas na mecie. Uczestnicy będą mieli do pokonania dwie pętle biegowe po 5 kilometrów, przedzielone rowerowym crossem po leśnych ścieżkach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Im bardziej ubrudzeni błotem, tym szczęśliwsi – tak można było po krótce można opisać zawodników przekraczających metę edycji Cross Duathlonu z 2019 roku, kiedy to aura postarała się, żeby trasa, zarówno biegowa, jak i rowerowy cross, była bardziej urozmaicona, a co za tym idzie – wymagająca i satysfakcjonująca zawodników. Emocje są gwarantowane także przez to, że na miejsce zawodów wybrano malownicze tereny wokół Doliny Czystej Wody, a zapowiadają się w nich czołowi biegacze i kolarze crossowi z Gdańska i okolic.