Cross Duathlon Gdańsk 2023. Leśne wyzwanie biegowo-rowerowe w Dolinie Czystej Wody przeniesione na 15 kwietnia

Zawody w lesie Cross Duathlon Gdańsk 15.04.2023

Cross Duathlon Gdańsk to zawody dla tych, którzy nad bieganie i jazdę rowerem „po płaskim” stawiają błoto, wystające korzenie i wyzwanie związane ze zmienną, nierówną nawierzchnią charakterystyczną dla trójmiejskich, leśnych ścieżek. Tereny przylegające do Doliny Czystej Wody są świetnie znane miłośnikom tego typu wrażeń ze względu na niemały poziom trudności, a co za tym idzie – frajdę z pokonywania leśnych ścieżek biegiem lub na rowerze crossowym.

Gdański Ośrodek Sportu zdecydował się przesunąć w kalendarzu imprezę z jesieni na wiosnę. Wybór najlepszego terminu na rozegranie tych zawodów uwarunkowany był chęcią dopasowania do innych wyzwań. Start w połowie kwietnia, dokładnie tydzień przed mistrzostwami Polski w duathlonie, stawia gdańskie zawody w roli idealnego wręcz przetarcia i próby generalnej przed wspomnianą imprezą, która odbędzie się w Rumi. Największą frajdą jednak, szczególnie dla specjalistów od rowerowego crossa, będzie wydłużenie tej właśnie, środkowej części startu do 16 kilometrów.