CSR PSA Squash Open Cup 2021 kategorii A. Holender Piëdro Schweertman oraz Natalia Ryfa zwyciężyli w Gdańsku ZDJĘCIA

CSR PSA Squash Open Cup 2021 kategorii A 24-26.09.2021

Piëdro Schweertman nie miał sobie równych podczas turnieju squasha w Gdańsku. Holender w finale zawodów pokonał 3:0 Piotra Hemmerlinga z Poznania. Trzecie miejsce przypadło 16-letniemu Leonowi Krysiakowi z Ładów, który w tzw. finale pocieszenia okazał się lepszy od gdańszczanina Marcina Sikorskiego (3:1).

Wśród pań najlepiej w Centrum Sportów Rakietowych w Gdańsku radziła sobie Natalia Ryfa. 26-letnia poznanianka w finale pokonała 3:0 doświadczoną, 44-letnią warszawiankę Dominikę Witkowską. W spotkaniu o trzecie miejsce poznanianka Kinga Szymaniak wygrała 3:0 z pochodzącą z Zimbabwe, a mieszkającą obecnie w Sopocie Nazią Mohamed.

- W historii Gdańska to był pierwszy turniej kategorii A, czyli najwyższej rangi Polskiego Związku Squasha. Wcześniej nie było sześciu kortów w Trójmieście. Teraz jest i związek może przyznawać takie wydarzenia. To pierwszy sukces lokalnego squasha. Razem wzięło udział około 80 zawodników, więc to też jest wyróżnik. Bardzo dużo lokalnych zawodników wystąpiło. Gdańszczanin Marcin Sikorski, rozstawiony z numerem piątym, zajął czwarte miejsce. W turnieju męskim obyło się bez dużych niespodzianek. To był turniej zaliczany do rankingu światowego, ponieważ był pod patronatem Professional Squash Association. Wśród kobiet w finale także spotkały się najlepsze zawodniczki - wyjaśnia Tomas Hraszky, dyrektor turnieju w Gdańsku i właściciel Centrum Sportów Rakietowych.