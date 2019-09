Ćwicz ze znanymi trenerkami. 7 września w gdańskim Plenum odbędzie się trening z Martą Hennig, Siostrami ADIHD i Karoliną Brzuszczyńską

W ciągu dnia odbędą się dwie sesje treningowe - poranna od godziny 9:00 i popołudniowa startująca o 14:00. Każda sesja to trzy treningi 30-minutowe - w oddzielnych strefach i z unikalnym charakterem. Dzięki temu, każdy uczestnik wykona 1,5 godzinny trening z trzema trenerkami.

Marta Hennig poprowadzi zajęcia WAKE UP ZONE. Trenerka pobudzi uczestniczki do działania dzięki serii energetyzujących ćwiczeń. Siostry ADHID zadbają o pozytywną energię na trampolinach w HAVE FUN ZONE, a Karolina Brzuszczyńska pomoże wyładować się podczas treningu STRESS-FREE z elementami sztuk walki.

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w rytm muzyki w formie Silent Disco.