Ćwiczenia NATO z udziałem gdyńskich lotników. "Praktyka czyni mistrza!". Ostrobok-24 na morzu, ale z powietrza!

- Praktyka czyni mistrza - tymi słowami przedstawiciele Marynarki Wojennej RP podsumowali wspólne ćwiczenia z lotnikami z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej RP, które odbywają się w ramach manewrów NATO Ostrobok-24.

Podczas działań w morzu, ćwiczono m.in. transport chorego lub rannego marynarza z morza na ląd, udzielanie mu pomocy oraz podjęcia śmigłowców z BLMW na pokład okrętu.

Wspólne działania lotników i marynarzy to nieodłączony element ćwiczeń Marynarki Wojennej RP, który powtarzany jest kilka razy w roku. "Praktyka czyni mistrza", to powiedzenie doskonale oddaje charakter służby w Wojsku Polskim, ale również w innych służbach mundurowych.

Co jednak należy do zadań Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej RP? Ich domeną są operacje lotnicze nad obszarami morskimi, do których się zalicza:

Zwalczanie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi.

Rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom i naprowadzanie na cele nawodne samolotów uderzeniowych;

Misje poszukiwawczo-ratownicze w ramach zabezpieczenia polskiej strefy Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie na morzu SAR (ang. Search and Rescue - poszukiwanie i ratownictwo) na Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej.

Monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku.

Transport ludzi i sprzętu.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi.

Całodobowy dyżur SAR/ASAR, w ramach polskiej strefy odpowiedzialności "Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim" oraz „Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym”, pełniony jest przez: