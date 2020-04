Ćwiczenia w domu. Joga na zgrabna sylwetkę. Wypróbuj te pozycje na wyciszenie i rozciągnięcie ciała. Poradnik na kwarantannę

Joga ma tę niebywałą zaletę, że aby ją praktykować wystarczy 2-3 m2 i mata do ćwiczeń (ostatecznie kocyk). Poza tym, stosując się do obligatoryjnej akcji #zostanwdomu, idealnie wpisuje się w jej ramy. Motywacje ludzi by rozpocząć, czy też kontynuować jogę mogą być różne. Tak jak różne są style i szkoły jogi – mówi Paweł Gutral, założyciel Akademii Redukcji Stresu, w której uczy, jak trenować umysł i ciało.