Cyklon Ciaran niesie śmierć w Europie. Co przyniesie do Polski? OPRAC.: Damian Kelman Kazimierz Sikorski

Na zachodzie Europy szaleje cyklon Ciaran, którego skutki są tragiczne. W wielu miejscach dochodzi do potężnych burz i wichur prowadzących do śmierci kolejnych osób. Sztorm dociera również do Polski. Sprawdź, gdzie będzie najbardziej odczuwalny.