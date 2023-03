Cymański: „Przeraża nas sposób, metody, forma i tempo odejścia od samochodów spalinowych. Zwykłych ludzi nie będzie na to stać”

Akcja polityków Solidarnej Polski pod hasłem „Stanowcze NIE dla zakazu sprzedaży samochodów spalinowych” odbywała się w sobotę w całym kraju. Poseł Tadeusz Cymański i wicewojewoda Aleksander Jankowski spotkali się w tej sprawie z dziennikarzami pod najdłuższym „falowcem” na gdańskim Przymorzu.

- Nieprzypadkowo wybraliśmy to miejsce, ponieważ ono pokazuje w dość sugestywny i oczywisty, zobiektywizowany sposób, jak szalone i nierealne są te pomysły. Tu jest 1795 mieszkań. Jeżeli przyjmiemy statystyczne wskaźniki w Polsce, to tu jest tak lekko licząc 2,5-3 tys. samochodów. I widzimy tu, że przeciętne samochody to nie są bentleye i ferrari. Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje – stwierdził poseł Tadeusz Cymański.