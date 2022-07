Cytaty Janusza Kupcewicza, zmarłego byłego piłkarza Arki i Lechii. "Jestem arkowcem, ale czas spędzony w Lechii wspominam bardzo dobrze"

"Jeżeli Zbigniewa Bońka wzięło na wspomnienia, to szkoda, że nie opowiedział wszystkiego. Że podbiegł do trenera Antoniego Piechniczka i krzyknął: „Weź pan go, k...., zmień!”. Oczywiście to było o mnie. W mocno piłkarskim języku powiedziałem mu, co myślę o jego zachowaniu" - powiedział Kupcewicz dla "Przeglądu Sportowego".

Z kolei w kanale Łączy nas Piłka wspominał swojego gola. którego strzelił w meczu Francją o brązowy medal mistrzostw świata.

"Po zmianie stron strzeliłem gola wyjątkowej urody. Mówiono wówczas, że to jedna z najpiękniejszych bramek na tamtym mundialu. Była taka inna, nietypowa. Czy decydowałem się na dośrodkowanie? Nie, od razu wiedziałem, co chcę zrobić. Zamierzałem uderzać i zaskoczyłem wielu, bo mało kto przypuszczał, że można strzelać z takiego kąta, a co dopiero zdobyć bramkę. Bramkarz chyba był najbardziej zdezorientowany, bo wyszedł do dośrodkowania, został złapany na wykroku i już nie miał z czego się odbić. To on zawinił, bo takiej bramki nie miał prawa puścić - przyznał Kupcewicz.