Czad – cichy zabójca. Jak rozpoznać zatrucie tlenkiem węgla?

Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej co rocznie z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera ok. 100 osób, a u dwóch tysięcy stwierdza się podtrucie. Głównym winowajcą są wadliwe urządzenia grzewcze, przewody kominowe i wentylacyjne. Wśród innych przyczyn zaczadzenia można wskazać również na: używanie urządzeń i pojazdów spalinowych w zamkniętych pomieszczeniach. Czad nazywany jest również cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny i całkowicie bezwonny. Jest to silnie trujący gaz, który dostaje się do naszego organizmu przez układ oddechowy, a następnie trafia do krwiobiegu. Uniemożliwia on proces rozprowadzania tlenu we krwi, co w najgorszym scenariuszu, skutkuje uszkodzeniem mózgu i śmiercią. Warto pamiętać, że zarządca budynku ma obowiązek przynajmniej raz do roku przeprowadzać przegląd instalacji wentylacyjnej. Przy czym przy używaniu węgla i drewna zaleca się robić go raz na trzy miesiące, a w przypadku gazu ziemnego lub oleju opałowego - raz na pół roku.

123rf.com