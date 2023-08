„Czarcie jajo”, „palce diabła” lub „leśne oko Saurona” to określenia przerażającego grzyba, który dotąd nie występował na Pomorzu. Do teraz

Grzyb, który nie występował na Pomorzu!

Czytelnik Dziennika Bałtyckiego podzielił się z nami odkryciem zadziwiającego grzyba w okolicy Szemudu w powiecie wejherowskim. Wzbudzający strach, podobny do ośmiornicy organizm, występuje w Polsce rzadko, zależnie od faz rozwoju nabył takie określenia jak: „czarcie jajo”, „palce diabła” lub „leśne oko Saurona”.

- Wczoraj znalazłem stanowisko tego egzotycznego grzyba w okolicy Donimierza – informuje nas pan Ryszard.

To o tyle ciekawa informacja, że jest to jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza, obserwacja tego gatunku na Pomorzu. Okratek australijski, bo o nim mowa, nazywany również kwiatowcem australijskim, należy do rodziny sromotnikowatych. Pierwotnym obszarem występowania okratka są Australia z Tasmanią i Nowa Zelandia. Pierwszy raz został opisany w 1859 roku właśnie w tamtym rejonie świata. Grzyb rozprzestrzenił się na tereny Azji i obu Ameryk. W Europie po raz pierwszy zaobserwowano go w 1914 roku we Francji. Prawdopodobnie został zawleczony wraz z ziemią i roślinami sprowadzonymi z Australii do europejskich ogrodów botanicznych.