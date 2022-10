Czarnek a edukacja domowa. Co dalej z edukacją domową w Polsce? Lex Czarnek ma utrudnić nauczanie domowe

Edukacja domowa w Polsce. Jak to działa?

Każde dziecko od 8. do 18. roku życia jest objęte obowiązkiem szkolnym. Nie oznacza to jednak, że każdy musi uczęszczać dosłownie do budynku szkoły. ED to formalnie "spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą".

Niektórzy rodzice i opiekunowie prawni korzystają z możliwości zorganizowania dziecku edukacji domowej. Tym samym zobowiązują się oni do zapewnienia uczniowi obowiązkowej wiedzy programowej z przedmiotów szkolnych.

Dzieci nie muszą pisać kartkówek i sprawdzianów. Są jednak zobowiązane do napisania i zaliczenia corocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

We wrześniu 2022, w Polsce było aż 31 tys uczniów kontynuujących naukę w systemie ED.