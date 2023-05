Czarno-białe zdjęcia Gdańska z czasów PRL zachwycają! Tak wyglądał Gdańsk w latach 60. i 70. XX w. ARCHIWALNE ZDJĘCIA JC

Gdańsk w czasach PRL prezentował się wyjątkowo. Choć powojenny okres był trudny dla miasta, to z biegiem lat udało się odbudować to, co zostało wcześniej zniszczone podczas działań wojennych. Co więcej, w Gdańsku powstawały kolejne miejsca, dzięki którym stolica województwa pomorskiego stawała się centrum turystyczno-usługowym. Nowo wybudowane lotnisko w gdańskim Rębiechowie, kamień węgielny pod budowę osiedla Zaspa czy strajki robotników i studentów. To tylko niektóre z ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Gdańsku w latach 1967 - 1974. Jak wyglądało miasto w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej? Przedstawiamy archiwalne zdjęcia Gdańska z tego okresu. Sprawdźcie, jak wiele się zmieniło!