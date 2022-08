Czas na rewanż. Czy Zdunek Wybrzeże Gdańsk sprawi niespodziankę w Bydgoszczy? Okoliczności zdecydowanie nie sprzyjają

Przypomnijmy, do półfinału awansują trzej zwycięzcy pierwszej rundy oraz tzw. lucky loser, czyli drużyna, która przegra swój dwumecz najmniejszą różnicą punktów.

Musi wydarzyć się cud

Mimo wygranej na własnym torze trudno mówić, by Wybrzeże było blisko awansu do półfinału. Trzy punkty to niezwykle skromna zaliczka, szczególnie biorąc pod uwagę dyspozycję Polonii na własnym torze. Sporo będzie zależało od tego czy w spotkaniu weźmie udział Wiktor Przyjemski. W Gdańsku na torze pojawił się zaledwie raz - w wyścigu młodzieżowym. Później nie był w stanie rywalizować z uwagi na kontuzję. Jeśli pojedzie w rewanżu, szanse Wybrzeża drastycznie zmaleją.

A to dlatego, że dwóch zawodników to za mało. I to nawet w przypadku, gdyby Rasmus Jensen i Timo Lahti pojechali po siedem razy. Bez punktów pozostałych trudno będzie o korzystny rezultat, a takowym byłoby zdobycie 44 punktów. Pozytywnego sygnału nie dał w środku tygodnia Jakub Jamróg, który nie zdobył ani jednego punktu w lidze szwedzkiej. Nieco lepiej wypadł Wiktor Trofimow, natomiast w jego przypadku również trudno mówić o przebudzeniu.

Nie powtórzyć scenariusza z kwietnia

W sezonie zasadniczym Wybrzeże przegrało w Bydgoszczy 38:52, ale jakże inaczej wtedy patrzyło się na gdańską drużynę. Dość powiedzieć, że tylko 5 punktów zdobył wtedy Jensen. Teraz trudno sobie to wyobrazić. Trudno też oczekiwać, by równie spektakularny występ zanotował Jamróg (wtedy 15+1). Jeszcze nie doszedł do pełni formy po kontuzji, a ponadto, paradoksalnie, tor w Bydgoszczy nie jest na szczycie listy jego ulubionych.

Jakie warianty?

Do półfinału w zasadzie awansował już zespół Cellfast Wilków Krosno, który zdecydowanie wygrał na wyjeździe z Landshut i w rewanżu czeka go formalność. Wybrzeże jedzie do Bydgoszczy, z kolei ostatni mecz pierwszej rundy zostanie rozegrany dopiero w przyszły piątek. Wtedy dojdzie do rewanżowego starcia Falubazu Zielona Góra z Orłem Łódź. Łodzianie wygrali u siebie 50:40. Dopiero wtedy rozstrzygnie się kwestia lucky losera.

Feralne wypożyczenie

Po ostatnim meczu menedżer Eryk Jóźwiak mocno "przejechał się" po młodzieżowcach. Mówił, że zastanawia się czy zabrać ich do Bydgoszczy, gdyż ci nie dość, że nie pomagają, to wręcz przeszkadzają. Trudno się z nim nie zgodzić. Karol Żupiński i Kamil Marciniec są w tragicznej formie i nie gwarantują absolutnie żadnych zdobyczy punktowych.