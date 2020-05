Czasowe zniesienie zakazu handlu w niedziele? Poseł o pomyśle trzech handlowych niedziel. Solidarność mówi jednak stanowcze „nie”!

– Jeśli bowiem z powodu obostrzeń chce się wydłużać czas handlowania, to odbędzie się to z narażeniem zdrowia i ze szkodą dla pracowników. Mają na okrągło pracować i nie mieć czasu na wypoczynek?

To próba wykorzystywania sytuacji do zniesienia ograniczeń i do tego wyjątkowo nielogiczny postulat – odpowiada Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności .

Związkowcy zauważają, że „restrykcje związane z pandemią i tak są coraz mniejsze”.

– Jako społeczeństwo nauczyliśmy się z tym sobie radzić. Radziliśmy sobie nawet przy większych ograniczeniach. Doświadczenie zaś pokazuje, że brak niedzieli jest dla handlu neutralny. Tak jak w normalnej sytuacji brak handlu w niedziele nie ma wpływu na obroty, tak w sytuacji pandemii jest podobnie – mówi dalej Marek Lewandowski. – Jeszcze raz powtarzam. To próba wykorzystywania sytuacji do forsowania zmian w niedzielnym handlu. Co ważne – mamy złe doświadczenia w kryzysowych specustawach. Wiele elastyczności wprowadzanych do walki z kryzysem pozostaje później na wiele lat, gdy kryzys już minął – podsumowuje.