Czego nie można myć w zmywarce? 14 przedmiotów, których NIE WOLNO wkładać do zmywarki!

Jak nie zwariować przed świętami?

Nawet jeśli wydaje ci się, że do świąt Bożego Narodzenia jeszcze daleko, czas, który nas od nich dzieli, minie szybciej niż myślisz. Ani się obejrzysz, a już będziemy w epicentrum świątecznej gorączki. Marzysz o tym, by choć raz jej uniknąć? To możliwe! Mamy dla ciebie garść rad,...