Czego spodziewać się po restarcie PKO Ekstraklasy? Czy polska liga będzie miała wiele wspólnego z Bundesligą? [analiza]

O tym kibice będą musieli przekonać się wyłącznie z telewizyjnych ekranów (a także z monitorów urządzeń mobilnych). Restart PKO Ekstraklasy obwarowany jest m.in. brakiem publiczności na trybunach. Od piątku, 29 maja wiemy już, że to faza przejściowa. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział bowiem, że od 19 czerwca fani piłkarscy pojawią się na stadionach (to samo dotyczyć będzie odmrażanego żużla). Ograniczenie podstawowe dotyczące liczby osób na trybunach to 25 procent pojemności danego obiektu. W przypadku Stadionu Energa Gdańsk jest to więc ok. 10 tysięcy miejsc, a w przypadku stadionu miejskiego w Gdyni to ok. 3,8 tys. miejsc. Dodajmy, że rekordy frekwencji podczas meczów ligowych wynoszą na tych obiektach odpowiednio - 37 220 widzów na meczu Lechia - Legia Warszawa (19 marca 2017 rooku) oraz 14 113 widzów na meczu Arka - Lechia Gdańsk (4 listopada 2017 roku).