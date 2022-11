Czerwona kokarda na fasadach budynków. Akcja przypominająca o badaniach pod kątem HIV

W Polsce przybywa zakażonych na HIV. Według danych do końca października 2022 roku wirus wykryto u już 1910 osób. W roku 2019 w tym samym okresie liczba chorych wynosiła 1615. Fundacje zajmujące wspieraniem i uświadamianiem społeczeństwa o zagrożeniach płynących z zarażenia HIV alarmują, abyśmy przechodzili profilaktyczne badania.

Zakażenie może dotyczyć każdego z nas, więc ważne jest, abyśmy badali się regularnie. 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Z tego powodu kilka dni wcześniej, 24 listopada na ulicach największych polskich miast zostaną wyświetlone czerwone kokardy na fasadach budynków. Akcja jest związana z uświadamianiem społeczeństwa odnośnie wirusa HIV. Odpowiedzialni są za to Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej ‘Res Humanae’ oraz Gilead Sciences. To już 7 raz, kiedy obie fundacje działają razem. W Gdańsku pojawiły się również plakaty zachęcające do badań w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych.