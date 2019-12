Część Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku przejezdna od piątku 20.12.2019 . Udostępnione zostaną dwa odcinki trasy. Harmonogram zmian

- W piątek, 20 grudnia ok. południa bez utrudnień pojedziemy odcinkiem Nowej Bulońskiej Północnej od skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską oraz nowo wybudowaną ul. Nową Wołkowyską do ronda przy ul. Myśliwskiej - informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Kolejne odcinki zostaną otwarte w sobotę. Oto szczegółowy program zmian:

OTWARCIE NOWEJ BULOŃSKIEJ. MYŚLIWSKA POŁUDNIOWA Otwarty dla ruchu zostanie również dalszy odcinek Nowej Bulońskiej Północnej, od skrzyżowania z Nową Wołkowyską do wykonanej w ramach inwestycji ul. Myśliwskiej Południowej, umożliwiającej dojazd do ul. Morenowe Wzgórze. W ramach inwestycji powstała dwukierunkowa, oświetlona jezdnia wraz z chodnikami oraz miejscami postojowymi.

OTWARCIE NOWEJ BULOŃSKIEJ. UL. KARTUSKA I UL JABŁONIOWA Skrzyżowanie ul. Nowej Bulońskiej i Kartuskiej będzie funkcjonowało jako tymczasowe rondo jak do tej pory tylko z 4 wlotami. Odcinek od ronda z ul. Kartuską i Jabłoniową w kierunku trasy W-Z do skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową zostanie udostępniony dla ruchu pojazdów pieszych i rowerów zgodnie ze stałą organizacją.

PRZEJEZDNOŚĆ NOWEJ BULOŃSKIEJ PÓŁNOCNEJ 13 STYCZNIA 2020 ROKU

13 stycznia planowane jest również otwarcie przejazdu przez 220 metrowy most tzw. „etakada wenecka”, wybudowany nad potokiem Siedleckim. Projekt estakady wzorowany był na wiaduktach łukowych budowanych przez starożytnych Rzymian. Jest to pierwsza taka budowa w Polsce, w której zastosowano wieloprzęsłowy schemat 7 łuków na kilkunastometrowych podporach.

Dzięki udostępnieniu estakady możliwy będzie przejazd całą trasa Nowej Bulońskiej Północnej, od skrzyżowania ul. Myśliwskiej z Bulońską do skrzyżowania ul. Jabłoniowej z Warszawską.

Na obiekcie pozytywnie zakończyły się próby obciążeniowe, które warunkują udostępnienie mostu do ruchu kołowego. Z uwagi na reżim technologiczny, który narzuca aby niektóre roboty torowe wykonywać tylko w określonych warunkach atmosferycznych, gdy temperatura osiąga wymaganą wysokość, prace na estakadzie zakończone zostaną wiosną przyszłego roku.

Budowa linii tramwajowej Nowa Bulońska Północna jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w ramach Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej – GPKM etap IVa. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Realizacja Nowej Bulońskiej Północnej pochłonie niemal 240 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Termin zakończenia prac określony został na maj 2020 roku.