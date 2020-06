Część ul. Wajdeloty w Gdańsku stała się deptakiem. Zobaczcie zdjęcia

Zmiany zostały wprowadzone na wniosek grupy restauratorów z ulicy Wajdeloty, którzy ucierpieli w trakcie pierwszych miesięcy epidemii. Teraz, gdy można już przyjmować gości, mają nadzieję na odbudowanie dawnych obrotów swoich lokali.

W połowie maja wystąpili do wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka by zgodził się na czasowe zamknięcie części ulicy dla ruchu samochodowego, tak, by na miejscach postojowych mogli ustawić stoliki i leżaki dla klientów oraz by piesi mogli poruszać się jezdnią. Inicjatywa cieszyła się przychylnością części lokalnych radnych miejskich oraz radnych dzielnicy Wrzeszcz Dolny (również wśród restauratorów była radna miejska oraz radny dzielnicy).