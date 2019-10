Czeskie MEMY robią furorę w polskim internecie. Nasi sąsiedzi mają wyborny humor. Zobacz najlepsze czeskie memy

Czeskie memy robią prawdziwą furorę w polskim internecie. Język, który jest tak zbliżony do języka polskiego, sam w sobie wywołuje u nas uśmiech. Jeśli dodamy do tego odrobinę czeskiego humoru oraz samą formę, jaką jest żartobliwa grafika w postaci mema, otrzymujemy wybuchową mieszankę, która każdemu poprawi humor. Zobacz, za co polscy internauci pokochali czeskie memy!

Kto nie kocha czeskiego humoru? Czesi od lat słyną ze swojego humoru. Ich zdystansowane podejście do życia ciągnie się za nimi niczym legenda. Bohumil Hrabal ze swoim małomiasteczkowym podejściem oraz pełne nonsensu przygody rodziny Homolków. A „Przygody dobrego wojaka Szwejka"? Ta kultowa książka rozbawia już kilka pokoleń. Nasi południowi sąsiedzi także lubują się w memach. I to JAKICH memach. Przekonaj się, czy czeskie memy rozbawią Cię tak samo jak memy rodzimej produkcji. Najlepsze czeskie memy znajdziesz w poniższej galerii. Zobacz galerię (18 zdjęć) Nie obawiaj się, że nie zrozumiesz czeskiego humoru. Jak mawiał Petr Zelenka, czeski reżyser, scenarzysta i dramatopisarz: Bo moim zdaniem Polacy to tak naprawdę Czesi plus papież.