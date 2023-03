Członkowie grupy przestępczej złapani w Gdańsku i Tczewie. Mieli rozprowadzać ponad 100 kg narkotyków

Zatrzymania w śledztwie zorganizowanej grupy przestępczej

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, od września 2022 roku, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej.

Przełom nastąpił w pierwszym tygodniu marca, kiedy to policjanci gdańskiej komendy wojewódzkiej z wydziału do walki z przestępczością narkotykową, przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Konterrorystycznego Policji w Gdańsku, weszli do dwóch mieszkań na terenie Gdańska i Tczewa, w których zatrzymani zostali dwaj mężczyźni. Członkowie grupy zajmowali się nabyciem znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy z Holandii do Polski. Następnie wprowadzali do obrotu blisko 100 kg środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie województwa pomorskiego. Wartość tych narkotyków na czarnym rynku to blisko 6,5 mln zł. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania.