Cztery biegi z cyklu #RunGdn w 2023 roku. Pierwsze zawody na dystansie 5 km na Wyspie Sobieszewskiej w sobotę, 25 lutego

Biegi w Gdańsku w ramach cyklu #RunGdn 2023

Trasa licząca 5 km przygotowana została w roku 2023 dla biegaczy oraz miłośników marszów z kijkami. Nordic walking to nowość w programie gdańskich zawodów. W obu przypadkach limit uczestników wynosi po 250 osób. Opłata wpisowa to 39 złotych.

ZOBACZ TAKŻE:

Lubiany Gdańsk Maraton kosztuje milion złotych, więc na razie wypada z kalendarza. Więcej krótszych biegów pojawi się w 2023 roku

Miejscem otwierającym cykl #RunGdn 2023 jest Wyspa Sobieszewska, gdzie sportowe wydarzenie zaplanowane zostało 25 lutego. To wyjątkowe miejsce na mapie Gdańska, często wybierane przez mieszkańców na spacery. Pachnący las oraz szerokie plaże pozwalają odpowiednio wypocząć, łapać oddech pełną piersią. Bliskość natury to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych. W ramach rekreacyjnej imprezy Gdański Ośrodek Sportu proponuje, aby po 10 minutach od startu biegaczy na trasie pojawili się zawodnicy z kijkami. W tej formie będzie im to dane po raz pierwszy. A zmieni się nie tylko to w programie #RunGdn. Zamiast dwóch pętli o długości 2,5 kilometra uczestnicy do pokonania będą mieli jedno, 5-kilometrowe okrążenie. Niesie to za sobą możliwość dokładniejszej eksploracji szutrowych ścieżek Wyspy Sobieszewskiej.