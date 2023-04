Cztery gdańskie ulice przejdą metamorfozę. Prace rozpoczną się w maju

Władze Gdańska podpisały we wtorek, 13 kwietnia, umowę na przebudowę, modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla czterech ulic. W skład rewitalizowanego obszaru wchodzą: ul. Chłodna, ul. Sempołowska, ul. Królikarnia i Reduta Dzik. Zapowiadane są ogromne zmiany. Nawierzchnia ma zostać pokryta kamienną kostką, a na niej nowe, stylizowane oświetlenie oraz ławki. Dodatkowo przebudowane zostaną sieć wodociągowa oraz sanitarna. Reduta Dzik zyska też nasadzenia drzew.

- To element większego projektu, jakim jest rewitalizacja tej części Gdańska. Rewitalizacja to remonty i modernizacje infrastruktury, ale bardzo ważna w tym procesie jest też jego część społeczna, codzienna praca z lokalną społecznością, którą nie zawsze można sfotografować czy sfilmować, to praca m.in. ze wsparciem w budowie właśnie umiejętności do samodzielnego życia, do brania odpowiedzialności za swoje życie - zaznaczyła prezydent Aleksandra Dulkiewicz.