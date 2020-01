Czwarty raz nie udało się rozpocząć procesu gangu „Kuby”

- To by było naruszenie prawa i skutkowałoby bezwzględną przyczyną odwoławczą – wyjaśnił dziennikarzom oskarżyciel - prokurator Wojciech Wróbel z Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, tłumacząc, że rozpoczęcie procesu bez zawiadomienia jednego z obrońców z 7-dniowym wyprzedzeniem dawałoby adwokatom szansę do skutecznej apelacji.